Saltano le Olimpiadi, il governo giapponese fa chiarezza

Una brutta notizia per tutti gli appassionati di sport e, in particolare, per le Olimpiadi. Secondo quanto svelato dal Times, la prossima edizione della rassegna iridata a cinque cerchi non si disputerà.

Il governo giapponese, secondo il media britannico, avrebbe già deciso per la cancellazione definitiva di Tokyo 2020. Non ci sarebbero le condizioni di sicurezza sanitaria tali da permettere lo svolgimento dell’evento.

Da ricordare che l’edizione 2020 era già stata rinviata un anno fa per problematiche legate alla pandemia. Ora non si parlerebbe più di rinvio ma di cancellazione definitiva della manifestazione.

Il Giappone sarebbe già al lavoro per provare ad assicurarsi la prossima rassegna a cinque cerchi disponibile in calendario, ovvero quella del 2032 (quindi dopo Parigi 2024 e Los Angeles 2028).

A poche ore dalla notizia del Times, è giunta la smentita da parte di Manabu Sakai , influente politico giapponese: “Vogliamo smentire ogni congettura apparsa nell’articolo”, le sue parole.

Il vicecapo di gabinetto ha anche aggiunto: ” Dovremo prendere una decisione. Fino a quel momento, restiamo determinati a fare tutto quanto è in nostro potere e di andare avanti con l’organizzazione dei Giochi”.

Da un sondaggio popolare, la maggior parte degli intervistati spingerebbe per non far disputare le Olimpiadi. Troppo alto il rischio nell’ospitare un evento sportivo con circa 15.000 atleti provenienti da ogni parte del mondo.

