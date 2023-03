Tiro a volo – Inno di Mameli a Doha, Rossetti trionfa in Coppa del Mondo

Nella seconda tappa di Coppa del Mondo l’Italia domina lo skeet e si aggiudica primo e terzo posto grazie al toscano e a Luigi Lodde: domani, 8 marzo, sarà già tempo di Mixed Team.

07-03-2023 17:51

L’Italia s’è desta, ancora una volta. Nella seconda tappa di Coppa del Mondo del tiro a volo, specialità Skeet, ci ha pensato Gabriele Rossetti a mettere in riga tutti. E per tutti s’intende anche il più quotato tre volte campione olimpico (2008, 2012, 2021) Vincent Hancock. Lo statunitense si è fermato a 38 piattelli su 40, per il toscano il percorso è stato quasi perfetto con 39 su 40.

Alle loro spalle un altro azzurro ha contribuito a colorare la giornata di verde, bianco e rosso, e si tratta di Luigi Lodde. Il sardo ha centrato 27 piattelli su 30, battendo l’egiziano Azmy Mehelba, che ha chiuso quarto con 19/30.

Mercoledì 8 marzo al via la gara Mixed Team che vedrà l’Italia scendere in pedana con due formazioni: da un lato Lodde – Bacosi, dall’altro Rossetti – Bartolomei.