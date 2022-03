Tirreno-Adriatico, altra vittoria di Pogacar

12-03-2022 17:58

Tedaj Pogacar non si smentisce e vince la sesta tappa della Tirreno-Adriatico. Per il 23enne sloveno si tratta della seconda vittoria nella corsa dopo quella sulla salita di Bellante. Per il due volte vincitore del Tour de France è stato un dominio sul Carpegna, la montagna di Merckx, la salita che Pantani amava percorrere nei suoi allenamenti.

Al termine della tappa, Pogacar ha dichiarato: “Non penso mai di essere imbattibile, anche quando parto da solo, sto sempre attento che non torni qualcuno da dietro. Non sottovaluto nessuno, mi concentro su me stesso, faccio di tutto perché non si sa mai cosa può succedere in futuro. La squadra ha stabilito un ritmo molto buono per tutto il giorno.

Marc (Soler) ha sbandato all’inizio della 2° salita, Landa a quel punto ha attaccato, io l’ho seguito, lui ha provato a fare dei cambi di passo, ma io sono riuscito a seguirlo e poi ho iniziato una buona accelerazione. Ho fatto di tutto, in queste condizioni, non potevo fare altrimenti. Ero al limite. Il mio corpo funziona sempre meglio con questo tipo di freddo, anche se non mi piace”.

ARRIVO SESTA TAPPA: TOP 5

1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Team Emirates) in 5h28’57”

2. Jonas Vingegaard (Dan, Jumbo-Visma) a 1’03”

3. Mikel Landa (Spa, Bahrain Victorius)

4. Richie Porte (Aus, Ineos) a 1’34”

5. Damiano Caruso (Bahrain Victorius) a 1’49”

CLASSIFICA

1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Team Emirates)

2. Jonas Vingegaard (Dan, Jumbo-Visma) a 1’52”

3. Mikel Landa (Spa, Bahrain-Victorius) a 2’33”

4. Richie Porte (Aus, Ineos) a 2’44”

5. Jai Hindley (Aus, Bora) a 3’05”

