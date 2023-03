Tirreno-Adriatico: Ganna domina la crono di Lido di Camaiore

Il recordman dell'ora ha inflitto distacchi pesantissimi a tutti nella prima tappa della corsa dei due mari

06-03-2023 16:16

Meglio non poteva iniziare la Tirreno-Adriatico per Filippo Ganna. Non ha semplicemente vinto, ma ha dominato la cronometro di Lido di Camaiore, chiudendo con il tempo di 12’28”. E’ lui quindi la prima maglia azzurra della corsa dei due mari, con prospettive di lottare anche per la classifica. Il secondo in classifica, il tedesco Lennard Kamna, ha preso ben 28 secondi dal vincitore. Autentiche batoste per due big: Mikel Landa ha accumulato 1’15, Adam Yates 1’18. Al terzo posto si è piazzato Magnus Sheffield, distanziato di 31 secondi. Quarto Michael Hepburn, con un ritardo di 33 secondi.