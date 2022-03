Tirreno-Adriatico, terza tappa: vince in volata Caleb Ewan

09-03-2022 17:45

La terza tappa della Tirreno-Adriatico, che partiva da Murlo ed arrivava a Terni, viene vinta dall’australiano Caleb Ewan della Lotto-Soudal, che trova il suo primo successo in carriera in questa corsa. Ewan si impone in volata (e in rimonta), su Arnaud Demare della Groupama-FDJ e su Olav Kooij della Jumbo-Visma, ancora una volta sul podio.

Per quanto riguarda gli italiani in top-10, Simone Consonni della Cofidis si piazza ottavo, Elia Viviani (Ineos) nono e Matteo Moschetti della Trek-Segafredo decimo. Eccol a top-10 completa:

1. C. EWAN (Lotto Soudal)

2. A. DEMARE (Groupama)

3. O. KOOIJ (Jumbo Visma)

4. N. BOUHANNI (Arkea)

5. T. MERLIER (Alpecin)

6. P. ACKERMAN (UAE)

7. P. BAUHAUS (Bahrain)

8. S. CONSONNI (Cofidis)

9. E. VIVIANI (Ineos)

10. M. MOSCHETTI (Trek)

OMNISPORT