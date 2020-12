Il 31enne spagnolo nativo di Barcellona Tito Rabat passa in Superbike dopo cinque anni in MotoGP seguenti al titolo mondiale vinto il Moto2 nel 2014. Rabat ha firmato un contratto annuale per il Barni Racing Team per il 2021 e guiderà la Ducati Panigale V4 R sulla quale è salito in sella oggi per la prima volta a Calvenzano, provincia di Bergamo, subito dopo la firma del contratto.

OMNISPORT | 21-12-2020 19:57