Tocca alla Juventus, Allegri sceglie il tridente delle meraviglie

Oggi, alle 18:30, la Juventus farà il suo esordio in campionato. La squadra di Max Allegri è attesa dalla sfida sul campo dell’Udinese. Una “prima” da vincere a tutti i costi.

Dopo l’ottimo inizio dell’Inter, la Vecchia Signora vuole rispondere al meglio. Max Allegri ha deciso di mettere in campo il tridente delle meraviglie, ovvero Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

L’azzurro è reduce dalla vittoria dell’Europeo, il portoghese non ha intenzione di perdere altro tempo pensando alle voci di mercato e la Joya vuole brillare anche per “favorire” la fumata bianca nella trattativa per il rinnovo.

Durante la partita, ci dovrebbe essere anche l’esordio del neo arrivato in casa bianconera, ovvero Manuel Locatelli. Inizialmente spazio al terzetto Bentancur-Ramsey-Bernardeschi.

Udine, solitamente, porta bene alla Juventus. I bianconeri hanno vinto sette delle ultime otto partite in Serie A, realizzando 24 gol totali (esattamente tre a partita).

In attesa di novità dal mercato, la Juventus vuole cominciare con il piede giusto e portarsi a casa la vittoria dal Friuli. Max Allegri punta sul tridente delle meraviglie per non fallire all’esordio.

OMNISPORT | 22-08-2021 08:48