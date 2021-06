Todibo lascia il Barcellona: ufficiale il riscatto del Nizza

Dopo ben tre stagioni consecutive in prestito, Jean-Clair Todibo diventa a tutti gli effetti un calciatore del Nizza.

Il club francese ha esercitato il diritto di riscatto nei confronti dell’ormai ex giocatore del Barcellona , versando nella casse blaugrana 8,5 milioni di parte fissa a cui si potrebbero sommare ulteriori 7 di bonus.

Il difensore transalpino era sbarcato in Costa Azzurra all’inizio del 2021 diventando da subito un elemento funzionale ed importante al centro del reparto di Ursea.

Quindici presenze in Ligue 1 più due gettoni in coppa nazionale hanno convinto i vertici del club nizzardo a scucire la cifra richiesta per diventare esclusivo proprietario delle prestazioni del calciatore.

Per Todibo si tratta di un primo grande passo verso una ritrovata continuità, venuta progressivamente meno negli ultimi anni: prelevato dal Tolosa nel 2018, con la maglia del Barcellona il classe 1999 ha messo insieme la miseria di cinque presenze ufficiali nell’arco di due anni.

Poi la girandola di prestiti: nell’ordine Schalke 04, Benfica ed infine Nizza. Società all’interno della quale è riuscito, a suon di prestazioni, a strappare prima la fiducia e successivamente la riconferma.



27-06-2021