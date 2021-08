Tokyo 2020, beach volley femminile: oro agli Stati Uniti con Klineman e Ross

Va agli Stati Uniti la medaglia d’oro olimpica del beach volley femminile. A vincerla il duo formato da April Ross e Alix Klineman, che segna il ritorno degli Usa sul posto più alto del podio olimpico dopo l'”interregno” delle tedesche Laura Ludwig-Kira Walkenhorst a Rio 2016.

In precedenza, ad Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012 l’oro era sempre stato appannaggio degli Usa con Kerri Walsh mattatrice n coppia con Misty May-Treanor.

Questa volta invece, con Klineman, ex giocatrice indoor di Conegliano e Novara al debutto olimpico, il ruolo della giocatrice esperta è stato svolto da April Ross, che ha conquistato la terza medaglia a Cinque Cerchi della carriera dopo l’argento in coppia con Jennifer Kessy a Londra 2012 e il bronzo a Rio proprio insieme a Kerri Walsh.

A Tokyo 2020 le statunitensi hanno superato in finale le australiane Artacho Del Solar e Clancy per due set a zero, con parziali 21-15, 21-16 in 43 minuti.

Bronzo alle svizzere Verge/Depre-Heidrich dopo aver battuto per due set a zero (21-19 21-15) le lettoni Graudina/Kravcenokova-



OMNISPORT | 06-08-2021 05:42