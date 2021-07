Tokyo 2020, Buonfiglio: “A Tokyo i Giochi più importanti e più difficili della storia”

Ci siamo, manca ormai davvero poco all’inizio dei giochi olimpici. A pochi giorni dalla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo, il presidente della FICK, la Federcanoa, Luciano Buonfiglio, ha mandato un messaggio ai sette azzurri (tre nello slalom, quattro nella velocità) della canoa che saranno in gara in Giappone.

Nella canoa velocità Manfredi Rizza disputerà il K1 200 maschile, mentre nel K2 1000 maschile saranno impegnati Luca Beccaro e Samuele Burgo, con quest’ultimo che sarà in gara anche nel K1 1000 maschile, infine nel K1 200 femminile a rappresentare l’Italia sarà Francesca Genzo, la quale prenderà parte anche al K1 500 femminile. Nella canoa slalom saranno in gara per l’Italia Giovanni De Gennaro nel K1 maschile, Stefanie Horn nel K1 femminile e Marta Bertoncelli nel C1 femminile.

Così Luciano Buonfiglio al sito federale: “Come spesso mi accade ho sentito vivo il bisogno di parlarvi, ma non solo a nome ma per conto di tutta la squadra, atleti, tecnici, staff sanitario e logistico. Siamo arrivati al culmine di un lungo percorso: 5 anni dall’ultima Olimpiade attraversati da un evento epocale che ha sconvolto il mondo. Quelli di Tokyo saranno al tempo stesso i Giochi più importanti e più difficili nella storia delle Olimpiadi fino a questo momento. Ma vi garantisco che che la nostra squadra saprà cimentarsi senza remore e senza timori in quella, che non è sbagliato definire, l’edizione più anomala nella storia del Giochi. Questa è una squadra di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi perché a causa dei criteri selezione e qualificazione molto selettivi, riuscire a partecipare alle Olimpiadi è già di per sé una grande vittoria. Siamo nell’eccellenza del mondo. Il nostro obiettivo, come sempre, sarà quello di lottare fino all’ultimo e spendendo tutte le nostro energie. Ora però ci serve tutto il vostro sostegno, fate che il vostro affetto arrivi fino a Tokyo, annullando le restrizioni e i km di distanza. Fate il tifo per noi, fate il tifo per la canoa Italiana, fate il tifo per l’Italia“.

