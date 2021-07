Tokyo 2020: Camila Giorgi vola agli ottavi

All’Ariake Tennis Park Camila Giorgi lascia solo quattro giochi alla russa Vesnina.

Nel day 3 del torneo di tennis olimpico, nel singolare femminile Camila Giorgi, n.58 WTA, esordiente alle Olimpiadi, dopo il successo all’esordio contro la statunitense Jennifer Brady, n.15 del ranking ed 11esima testa di serie, all’alba italiana ha liquidato per 63 61, in un’ora e 24 minuti di partita, la russa (in questo caso in gara sotto le insegne del comitato olimpico del suo Paese) Elena Vesnina, attualmente n.305 della classifica mondiale.

Camila non è partita benissimo, sotto 2-0 dopo il break subìto in avvio. Poi però ha rimesso le cose a posto togliendo la battuta alla russa nel quarto e nell’ottavo game, chiudendo poi in quello successivo (6-3) con quattro punti consecutivi recuperando da 15-40.

Nel secondo gioco della seconda frazione la marchigiana ha annullato due palle-break (1-1) e poi non c’è stata più storia con Camila che ha archiviato la pratica con un parziale di sei giochi di fila.

La vincente del match tra la ceca Karolina Pliskova, n.7 del ranking e 5 del seeding, e la spagnola Carla Suarez Navarro, n.205 WTA sarà la prossima avversaria per la numero uno azzurra.

OMNISPORT | 26-07-2021 06:12