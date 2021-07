Tokyo 2020: Djokovic facilmente in semifinale, fuori Medvedev

Se il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic si è qualificato come un rullo compressore per le semifinali del singolare maschile olimpico di Tokyo 2020 spazzando letteralmente via il giapponese beniamino di casa Kei Nishikori col punteggio di 6-2 6-0, c’è stata una sorpresa abbastanza grossa: il russo numero 2 del mondo Daniil Medvedev è stato sconfitto nei quarti di finale per 6-2 7-6 dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, che nella semifinale della parte bassa del tabellone incontrerà l’altro russo Karen Khachanov, che ha avuto la meglio sul francese Ugo Humbert nella partita più combattuta di giornata, 7-6 4-6 6-3. Nell’altra semifinale Nole se la vedrà col tedesco Sascha Zverev, che ha regolato per 6-4 6-1 il francese Jeremy Chardy.

OMNISPORT | 29-07-2021 14:39