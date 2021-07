Tokyo 2020, Filippo Tortu svela il suo obiettivo

Il velocista azzurro Filippo Tortu si è espresso sui suoi obiettivi alla partenza da Fiumicino per Tokyo 2020: “Il mio obiettivo? Arrivare in finale sia nei 100 metri, sia nella staffetta 4 x 100. Penso che abbiamo ottime possibilità di fare bene con la staffetta, una gara a cui tengo particolarmente.Siamo stati a Formia proprio per prepararla e rifinirla: secondo me è la gara più emozionate dell’atletica, proprio perché è la più imprevedibile”.

“Speriamo ci porti qualche sorpresa. Se il Covid potrà condizionare questi Giochi? Senza dubbio li condizionerà, è sufficiente vedere già come stiamo partendo; abbiamo dovuto svolgere tutta una serie di procedure per recarci in Giappone. Non ci saranno contatti. Sicuramente saranno Giochi diversi dagli altri, anche se questa è la mia prima Olimpiade. Però io preferisco comunque questi Giochi condizionati dal Covid, piuttosto che rimanere a casa ad agosto”.

OMNISPORT | 19-07-2021 21:20