Tokyo 2020, Germania senza Schröder: un pensiero in meno per l’Italbasket

Il girone resta piuttosto complicato ma la notizia arrivata nelle ultime ore potrebbe rendere il compito dell’Italbasket di Meo Sacchetti leggermente più semplice.

La Germania infatti, una delle tre rivali degli azzurri nel girone eliminatorio del torneo olimpico, non potrà contare sul talento di Dennis Schröder.

Come è stato comunicato dalla Federazione tedesca, il playmaker classe 1993 (ammirato quest’anno ai Los Angeles Lakers) non volerà alla volta della capitale nipponica a causa di alcune problematiche assicurative privando così coach Rödl di una delle sue armi più pericolose.

“Dennis Schröder non giocherà per la Germania ai Giochi Olimpici di Tokyo” si legge nella nota ufficiale della DBB.

“Il motivo di questa decisione rimangono gli enormi requisiti assicurativi che non possono essere soddisfatti e quindi impediscono l’utilizzo del playmaker, come è avvenuto al torneo di qualificazione olimpica in Croazia”.

