Tokyo 2020, il Settebello chiude al settimo posto

Si chiude con un altro pareggio, almeno nei tempi regolamentari, il terzo su sette partite totali, l’opaca avventura del Settebello ai Giochi di Tokyo 2020. L’Italia di pallanuoto di Sandro Campagna chiude il torneo al settimo posto dopo aver battuto il Montenegro in una delle finali per decidere il piazzamento finale. Il punteggio finale è stato di 18-17 per gli Azzurri, dopo il 14-14 al termine dei quattro tempi.

Tante reti in una partita che le due squadre, reduci dalle ulteriori sconfitte contro Croazia e Stati Uniti, hanno fatalmente affrontato con poco entusiasmo e con formazioni rimaneggiate.

Questi i punteggi dei singoli tempi: 3-2, 4-5, 4-5, 2-3. Poi, ai rigori, il 4-3 per l’Italia che ha spezzato l’equilibrio.

Protagonisti per l’Italia Velotto e Di Fulvio, autori rispettivamente di cinque e quattro reti. In gol anche Renzuto Iodice (doppietta), Aicardi, Bodegas e Presciutti. L’Italia scende quindi dal podio dopo il secondo e il terzo posto delle ultime due edizioni e conclude al 7° posto, come già a Los Angeles 1984 e Seul 1988.

