Tokyo 2020, Kevin Love: “Ho molto da dimostrare”

Questo non è certamente stato l’anno migliore della carriera di Kevin Love.

La media dell’ala grande di 12.2 punti (career-low escludendo la stagione da rookie), 7.4 rimbalzi e 2.5 assist non ha sicuramente impressionato, anche considerando il numero di vittorie della propria squadra quest’anno (i Cavaliers hanno terminato l’annata con un record di 22-50).

Ma evidentemente i numeri non sono tutto per coach Gregg Popovich che gli ha regalato l’onore di poter rappresentare il proprio paese, ottenendo una convocazione da parte di Team USA.

Proprio Love ha voluto discutere della questione-convocazione con Brian Windhorst di ESPN, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“In un certo senso, capisco le critiche perché arrivo da una stagione in cui non ho giocato molte partite e non ero al massimo della forma. Venendo qui ho molto da dimostrare.

Sono nell’NBA da 13 anni, le ho sentite tutte ormai. Tutto ciò che posso fare è esserci e seguire il gioco, impegnandomi e cercando di capire cosa posso fare per questo team. Sono convinto di essere in grado di giocare da centro se servirà alla mia squadra per vincere. Penso che sia qualcosa in cui posso continuare a migliorare, ai Cavaliers e in Team USA.”

Adesso toccherà al 32enne smentire i detrattori sul campo, contribuendo in modo tangibile alla campagna di Team USA a Tokyo.

OMNISPORT | 07-07-2021 12:31