Tokyo 2020, Lucilla Boari: "E' un bronzo che vale oro"

Lucilla Boari ha fatto la storia diventando la prima italiana a conquistare una medaglia nel tiro con l’arco alle Olimpiadi: “Se è un sogno, svegliatemi. E’ un bronzo ma onestamente vale oro”.

La 24enne azzurra racconta così i suoi Giochi: “In queste gare, in questi ultimi scontri, il livello si è alzato sempre di più. Anche il mio livello personale credo sia schizzato alle stelle in questa edizione dei Giochi. Freccia dopo freccia, dopo che magari il tuo avversario ha fatto un 10, è molto bello rispondere con un 10. Fa anche show. Ma questo è l’arco, spero di continuare così”.

“Sono veramente felice di aver vinto la prima medaglia alle Olimpiadi per le donne italiane – ha continuato Lucilla -. Spero sia la prima di tante altre, di un cammino lungo e vittorioso per noi e per l’arco. Siamo un gruppo bello e solido, abbiamo fatto molto bene nell’ultimo periodo e spero ci siano altre medaglie da vincere”.

OMNISPORT | 30-07-2021 13:26