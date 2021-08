Tokyo 2020: Rachele Bruni quattordicesima nei 10 km

Delusione per Rachele Bruni che nella 10 km femminile in acque libere di Tokyo 2020 non è andata nemmeno vicina a ripetere la straordinaria gara di Rio 2016 nella quale vinse l’argento. La 30enne nuotatrice toscana è finita quattordicesima a oltre due minuti e mezzo di distacco dalla brasiliana Ana Marcela Cunha, che si è presa l’oro col tempo di 1 ora 59 minuti 30 secondi e 8 decimi. L’argento è andato all’olandese campionessa uscente Sharon van Rouwendaal, il bronzo all’australiana Kareena Lee.

OMNISPORT | 04-08-2021 05:25