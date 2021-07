Tokyo 2020, rugby a 7: Sudafrica con coach da remoto

Non c’è pace per la spedizione del Sudafrica a Tokyo 2020.

Dopo la positività al Coronavirus di due componenti della squadra di calcio e dopo l’isolamento del team di rugby a 7 è infatti arrivato un altro aggiornamento sempre riguardo alla squadra di rugby.

Stando a quanto riportato dai media sudafricani il tecnico Neil Powell, anch’egli positivo al Coronavirus, sarà costretto ad allenare la squadra da remoto, affidando il compito di allenatore sul campo all’assistente Renfred Dazel.

“Sta andando bene, i giocatori si sono adattati alla situazione” ha dichiarato Powell che, già sbarcato in Giappone, dovrà stare 14 giorni in isolamento a Nagoshima e non potrà quindi seguire i propri giocatori da vicino.

Il torneo di rugby si giocherà dal 26 al 28 luglio. Il Sud Africa, inserito nel girone C con con USA, Kenya e Canada, è tra le favorite per la conquista di una medaglia.

OMNISPORT | 19-07-2021 12:11