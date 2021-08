Tokyo 2020, volley: psicodramma Giappone, è fuori dal torneo femminile

L’ultima qualificata che non ti aspetti. Quella del Giappone contro la Repubblica Dominicana nell’ultima giornata della fase a gironi del torneo di pallavolo sembrava la classica partita scontata, con le padrone di casa destinate al successo che avrebbe garantito il pass per i quarti contro gli Stati Uniti.

E invece all’Ariake Arena si è consumata una sorpresa, con il successo per 3-1 delle centroamericane. Parziali di 25-10 25-23 19-25 25-19 per una sfida che le dominicane hanno sempre avuto in pugno e che è durato poco meno di due ore.

Un colpo durissimo per la nazionale del ct Nakada, che lascia tristemente i Giochi di casa con quattro sconfitte in cinque partite e l’unico acuto contro il modesto Kenya.

Così, se la Repubblica Dominicana, alla terza partecipazione all’Olimpiade, rinnova i fasti di Londra 2012, quando arrivò un irripetibile quinto posto, per il Giappone, campione nel 1964 a Tokyo e nel 1976 a Montreal, si tratta della prima eliminazione della storia nella fase a gironi.

