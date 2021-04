Tokyo 2021, Calcio: ecco i gironi maschili

Prende forma il torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Tokyo: sono stati infatti sorteggiati oggi i gironi della rassegna che coinvolgerà sedici squadre. La struttura sarà davvero molto semplice e classica: quattro gironi all’italiana al termine dei quali le prime due formazioni saranno promosse ai quarti.

Ancora non si conoscono i nomi dei fuoriquota che avranno la possibilità di partecipare alla rassegna Olimpica ma, nell’attesa, abbiamo già indicazioni sulle grandi partite a cui assisteremo. Nel Gruppo C si affronteranno Spagna ed Argentina, mentre nel Gruppo D la sfida di cartello sarà quella tra Brasile e Germania.

Come purtroppo si sa, l‘Italia non parteciperà alle Olimpiadi per la terza edizione di fila. L’ultima volta che una Nazionale di calcio è riuscita a qualificarsi per l’evento olimpico è stato a Pechino nel 2008. In questa particolare edizione, nonn sarà presente ne la rappresentativa maschile ne quella femminile.

Ecco come sono composti i 4 gironi:

Gruppo A

Giappone

Sudafrica

Messico

Francia

Gruppo B

Nuova Zelanda

Corea del Sud

Honduras

Romania

Gruppo C

Egitto

Spagna

Argentina

Australia

Gruppo D

Brasile

Germania

Costa d’Avorio

Arabia Saudita

OMNISPORT | 21-04-2021 19:48