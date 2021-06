Tokyo, Iapichino svela l'obiettivo e con chi vorrebbe allenarsi

Intervistata da La Gazzetta dello Sport, Larissa Iapichino è tornata a parlare delle Olimpiadi: “Tokyo si avvicina è vero, manca ormai poco e martedì 22 avrò le visite pre olimpiche. C’è una grande emozione, ma ci tengo a ricordare che per me le Olimpiadi quest’anno devono essere viste come un passaggio professionale, certamente da onorare al meglio. Il mio obiettivo principale resta in ogni caso il Mondiale U20 di Nairobi”.

La campionessa di salto in lungo ha cambiato allenatore: “Dopo il Golden Gala del 10 giugno ho deciso di cambiar e guida tecnica, scelta maturata non dal giorno alla sera, tengo a precisarlo. Con mio padre (Gianni Iapichino, ndr) stiamo impostando un programma a due livelli. In primis mi focalizzerò su alcuni aspetti in vista dei campionati italiani assoluti di Rovereto, dove anche tecnicamente si vedrà un cambiamento, poi avremo 3 settimane intense per affinare la condizione in vista di fine luglio e soprattutto in modo da tenere bene fino alle gare di agosto in Kenya”.

Infine, Larissa Iapichino ha svelato gli obiettivi per Tokyo e con chi vorrebbe allenarsi: “Per quanto riguarda le Olimpiadi, il massimo sarebbe poter entrare in finale, cosa non scontata dati i valori in campo. Uno su tutti con cui allenarmi? Usain Bolt! Però mi piacerebbe affrontare la preparazione invernale con Federer”.

OMNISPORT | 21-06-2021 18:10