Tokyo, Jacobs sfida Tortu: "Sarò il 1° azzurro finalista dei 100m"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marcell Jacobs ha alzato la cresta in vista di questa estate: “Sogno la finale a Tokyo e sono sicuro che sarò il primo italiano in finale dei 100 metri alle Olimpiadi, anche al cospetto di icone come Pietro Mennea e Livio Berruti. Voglio fare meglio del mio record, ossia 10″03”.

Per riuscire in questa impresa, Jacobs dovrà vedersela con tanti avversari e anche con un altro italiano. Filippo Tortu è infatti il primatista italiano di sempre sui 100 metri, con il tempo di 9″99. Difficilmente entrambi potranno accedere alla finale a Tokyo, ma sicuramente potrebbe esserci spazio per uno dei due azzurri.

OMNISPORT | 24-04-2021 21:47