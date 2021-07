Tokyo, le considerazioni delle donne del golf azzurro

La prossima settimana alle Olimpiadi di Tokyo, in un’inusuale finestra mercoledì-sabato invece di giovedì-domenica, andrà in scena il golf femminile. A rappresentare l’Italia ci saranno Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso.

All’ANSA, Molinaro ha dichiarato: “Una medaglia? Sarebbe un sogno oltre che un grande onore, e ce la metterò tutta. Rappresentare l’Italia per me è fantastico. Le Olimpiadi sono il palcoscenico più importante per qualsiasi sportivo e i golfisti uomini dovrebbero equipararle a un Major. A mio avviso pensano più a competizioni quali la FedEx Cup, mentre per noi proette i Giochi sono speciali. Fino ad ora ho vissuto una bella stagione e il terzo posto al KPMG Women’s PGA Championship è stato fantastico. La favorita alla medaglia d’oro? Nelly Korda. Sta giocando bene ed è in fiducia. Ma io punto al meglio“.

La Colombotto Rosso è ancora incredula: “Se me lo avessero detto cinque anni fa non ci avrei mai sperato. E invece adesso mi godo questa gioia che arriva dopo anni di lavoro. Vado in Giappone con lo spirito giusto, voglio divertirmi e dare il massimo. Il field è stellare e competere con le migliori al mondo oltre che emozionante è stimolante. Sarà una grande gara e un’esperienza unica. Ho sempre ammirato campionesse come Federica Pellegrini e sarà bellissimo incontrare a Tokyo atleti e atlete che hanno fatto la storia dello sport”.

OMNISPORT | 28-07-2021 22:53