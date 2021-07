Tomiyasu al Tottenham, il Bologna prende tempo

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon a Sky ha parlato del possibile trasferimento di Takehiro Tomiyasu al Tottenham: “Le squadre interessate sono più di una, ma non abbiamo l’urgenza di vendere. Chiaro che quando la Premier chiama, per un giocatore è difficile rimanere indifferenti. Vedremo, come dicevo vogliamo aspettare che le condizioni siano favorevoli per noi e per il ragazzo”.

“Offerte dalla A? Sì, almeno tre squadre hanno chiesto informazioni, ma sono alla finestra per capire cosa succederà. Il giocatore adesso è alle Olimpiadi, per questo non c’è fretta di chiudere”.

OMNISPORT | 19-07-2021 23:41