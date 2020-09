Tommaso Morosini riparte da Salò

Un colpo importante per la Feralpisalò. La società verdeblù ha comunicato di aver trovato l’accordo con il Monza per il trasferimento di Tommaso Morosini: la formula è quella del prestito fino al termine della stagione.

Il centrocampista, che compirà 29 anni il prossimo 8 ottobre, ha scelto la maglia numero 23, cedutagli da Denis Hergheligiu, che a sua volta indosserà la numero 27.

Per Morosini non c’era più spazio in Brianza in conseguenza della faraonica campagna acquisti portata a termine dal duo Berlusconi-Galliani con l’obiettivo di approdare nella massima serie subito dopo avere centrato la promozione in cadetteria.

OMNISPORT | 22-09-2020 10:45