Tomori a ruota libera: "Studio gli altri difensori big della Serie A"

14-12-2022 17:05

Fikayo Tomori ha concesso a Dazn un’intervista in ritiro a Dubai

“Quando hai vinto, è difficile riconfermarsi perché abbiamo lo scudetto sul petto. Le avversarie cercano di non perdere contro noi e per questo dovremo alzare la nostra mentalità, serve un modo differente di cercare la vittoria. Maignan è un leader, parla sempre anche se ceniamo: abbiamo il nostro modo di giocare, ma Tatarusanu sta giocando bene.L’impostazione a tre consente di costruire con una linea più lunga e quando attacchiamo evitiamo il contropiede: è prezioso poter cambiare modulo nei 90′.

“Voglio segnare più gol, anche se difendendo bene la porta svolgo lo stesso un lavoro utile per il Milan: osservo i difensori big della Serie, come Bonucci, Bremer, Kim, Skriniar e voglio migliorare: poi nel calcio capita come a inizio stagione di non essere al meglio. Il rimpianto è il Mondiale, ora cercherò di fare di più per meritare la convocazione all’Europeo. Le motivazioni non mancano”.