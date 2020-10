Tonali "lillipuziano": Ziliani infiamma i tifosi del Milan

Il Milan non si ferma più, vince anche a Glasgow portandosi subito in vetta anche al gironcino di Europa League. Contro il Celtic la squadra di Pioli si conferma solida, cinica e ben organizzata, una squadra feroce e affamata ma anche capace di ottime giocate a livello collettivo e individuale. L’unica nota stonata la coglie Paolo Ziliani.

Celtic-Milan, il Tweet di Ziliani

Il giornalista, sempre molto pungente nei suoi commenti su Twitter, focalizza la sua attenzione sulla prestazione di uno dei calciatori più attesi: Sandro Tonali. “I 90’ di Glasgow – scrive Ziliani – consentono un giudizio ponderato su Tonali. Non bene. Gli va dato tempo ma è lento, poco reattivo, fuori dai ritmi (anche mentali) della partita, perde palloni preziosi. Accanto a Kessie sembra un lillipuziano al cospetto di Gulliver. Bene il Milan“.

Ziliani vs Mancini

In precedenza Ziliani aveva dedicato una raffica di Tweet all’incresciosa vicenda legata alla vignetta sul Covid postata da Roberto Mancini. “Poi criticano Conte (il premier) perchè chiede a Ferragni e Fedez di sensibilizzare i ragazzi sull’uso delle mascherine. In un Paese dove il c.t. della nazionale di calcio, in un momento come questo, manda messaggi così. (E la Figc muta)”, il primo Tweet. “Volevo solo sdrammatizzare”, il secondo, con appaiate una foto del Ct azzurro e una di un cimitero. E infine: “Molti si dicono delusi da Mancini. Un vero peccato, soprattutto pensando allo spessore mostrato ai tempi di Calciopoli quando venne chiamato a rispondere delle accuse più volte lanciate nei confronti di Moggi. Avete presente l’uomo tutto d’un pezzo? Ecco, un’altra cosa”, il terzo, con allegati ritagli di giornale dell’epoca in cui assolveva l’ex dg della Juve: “Solo foga agonistica”.

Ziliani su Tonali, le reazioni

Sono soprattutto i giudizi taglienti su Tonali, però, a infiammare i milanisti. “Per quanto condivida il fatto che Tonali non ha fatto una buona partita, mi sembra un po’ prestino per una sentenza definitiva. Certo, in parecchi frangenti della partita ho rimpianto persino Locatelli, ma non darei giudizi affrettati”, scrive Oscar. “Però il paragone con Kessie e Bennacer oggi sarebbe difficile per molti. Credo ci voglia tempo, poi scopriremo se vale quello che è costato oppure no”, sottolinea Ale. “Giudizio ponderato per un classe 2000 alla seconda partita da titolare? Solo in Italia...”, è il commento di un altro utente. “Tra qualche mese parleremo di un giocatore completo”, la profezia di un tifoso.

