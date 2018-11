Tonali, offerta monstre direttamente dall’Inghilterra

Predestinato. Sandro Tonali, classe 2000, è uno dei centrocampisti più seguiti del momento. Il regista del Brescia sta attirando l’attenzione dei maggiori club italiani, ma nelle ultime ore arrivano letterine d’amore anche da Oltremanica. Il Chelsea di Maurizio Sarri, infatti, avrebbe presentato un’offerta di venti milioni di sterline, ovvero circa 23 milioni di euro, bruciando di fatto tutte le concorrenti, Inter su tutte. La convocazione in Nazionale di Roberto Mancini ha spalancato le porte dei grandi palcoscenici, Sandro Tonali sembra essere un talento puro, una bomba pronta ad esplodere.

Il vero idolo calcistico di Tonali

Il regista del Brescia, per squadra d’origine, taglio di capelli e movenze, ricorda il primissimo Pirlo. Un paragone pesante, che però non spaventa il millennial che ogni volta che viene chiamato in causa dimostra di essere un leader navigato, a dispetto del volto imberbe e lo sguardo da ragazzino. Eppure, nonostante il tocco fatato e la visione di gioco a 360 gradi, il giovane Tonali ha più volte ribadito di ispirarsi a un altro grande centrocampista del Milan, uno che con Pirlo costituiva una delle coppie di mediani più forti di sempre: il mitico Ringhio Gattuso. Sandro Tonali, infatti ha spiegato che di Gattuso ha sempre amato la cattiveria agonistica, e di studiare le sue movenze da calciatore per acquisirne rabbia e aggressività.

Inter, Chelsea o un altro club a sorpresa?

L’Inter e il Napoli avevano già presentato offerte al Brescia. Ma quella del Chelsea sembra decisamente più interessante: Maurizio Sarri vede in Tonali l’erede naturale del suo pupillo Jorginho e avrebbe grande piacere nell’allenarlo. In questi casi conterà molto anche la volontà del calciatore che dovrà decidere se vorrà allontanarsi dall’Italia o se restare a fare gavetta ancora qualche anno. Della sua vita privata si sa ben poco, proprio come Pirlo, ma conosciamo la sua squadra del cuore: il Milan, attualmente allenato proprio da Gattuso. Potrebbe essere questo piccolo fattore a far pendere l’ago della bilancia per la scelta più importante di Tonali? Staremo a vedere.

SPORTEVAI | 23-11-2018 10:36