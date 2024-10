Top e flop 6ª giornata, senza pietà i peggiori della serie A: Cutrone come Vlahovic e Lautaro, Bisseck distratto

Sesta giornata del campionato di serie A 2024/25 con i nostri immancabili top e flop con un pizzico di cattiveria e ironia i voti migliori e peggiori del turno di A

Ristabilito l’ordine delle cose e anche i top e flop della sesta giornata di serie A ne risentono.. Per una settimana il “chapa no” delle big va in soffitta e la classifica comincia a essere nella norma dei valori in campo. Un peccato per i romantici amanti di una coppia di testa formata da Torino e Udinese che si sono date il cambio in queste ultime settimane ma Napoli, Juventus e Inter ma anche il Milan rinato di Fonseca e pure le due romane hanno fatto l’ein plein di una giornata che ha visto pure il ritorno al gol in simulcast, con tanto di doppietta, per Lautaro Martinez e Vlahovic.

E allora allacciate le cinture e gustatevi in questo inizio di autunno i nostri attesissimi top e flop della sesta giornata di serie A. Sempre con un po’ di cattiveria e un pizzico di ironia. Che non guasta mai, in fondo siamo solo agli inizi…

Top e Flop della sesta giornata di serie A

Morata TOP 8: ecco quando si dice che un giocatore fa la differenza, beh pensate ad Alvaro Morata che si distacca anche dalla figura di Sansone, lui i capelli gli ha tagliati eppure è sembrato sempre lo stesso, anzi anche di più. Straordinario!

ecco quando si dice che un giocatore fa la differenza, beh pensate ad Alvaro Morata che si distacca anche dalla figura di Sansone, lui i capelli gli ha tagliati eppure è sembrato sempre lo stesso, anzi anche di più. Straordinario! Koopmeiners TOP 7- : si comincia a intravedere qualcosa, e menomale verrebbe da dire considerando quanto è stato atteso e quanto è stato pagato. Assist al bacio per Vlahovic, velo illuminante per Conceicao ma… c’è un “ma” e anche un “meno” nel voto: come cavolo si fa a mandare sulla traversa una palla a due metri dalla posta vuota!?

: si comincia a intravedere qualcosa, e menomale verrebbe da dire considerando quanto è stato atteso e quanto è stato pagato. Assist al bacio per Vlahovic, velo illuminante per Conceicao ma… c’è un “ma” e anche un “meno” nel voto: come cavolo si fa a mandare sulla traversa una palla a due metri dalla posta vuota!? Cutrone TOP 8,5 : eh sì, lo sappiamo, meriterebbe di stare coi due top player nel club dei “supertop” della giornata. E ne avrebbe ben donde il buon Patrick che riassapora la serie A dopo anni e lo fa alla stragrande, arriva pure la doppietta col Verona. Niente male, continua così che nei Supertop ti ci mettiamo da solo…

: eh sì, lo sappiamo, meriterebbe di stare coi due top player nel club dei “supertop” della giornata. E ne avrebbe ben donde il buon Patrick che riassapora la serie A dopo anni e lo fa alla stragrande, arriva pure la doppietta col Verona. Niente male, continua così che nei Supertop ti ci mettiamo da solo… Lucumi e Suslov FLOP 4 : si beccano due rossi che mandano alle ortiche le partite delle rispettive squadre, ragazzi, ragazzi, controllare gli istinti, e pure i cartellini.

: si beccano due rossi che mandano alle ortiche le partite delle rispettive squadre, ragazzi, ragazzi, controllare gli istinti, e pure i cartellini. Bartesaghi 7 (di incoraggiamento) : viene cacciato appena entrato in campo come il peggiore dei serial killer per un’entrata neanche poi così pericolosa e aveva preso pure il pallone. Insomma giovane e innocente. un abbraccio in attesa di tornare in campo.

: viene cacciato appena entrato in campo come il peggiore dei serial killer per un’entrata neanche poi così pericolosa e aveva preso pure il pallone. Insomma giovane e innocente. un abbraccio in attesa di tornare in campo. Vitinha FLOP 5 : è vero, contro la difesa inespugnabile della Juve si può fare ben poco in questo momento, però lui non ha fatto nemmeno quello. E dire che ci aveva illuso facendo fuoco e fiamme all’inizio contro l’Inter.

: è vero, contro la difesa inespugnabile della Juve si può fare ben poco in questo momento, però lui non ha fatto nemmeno quello. E dire che ci aveva illuso facendo fuoco e fiamme all’inizio contro l’Inter. Okoye FLOP 4,5 : la sua partita si riassume in quello sguardo perso mentre il diagonale di Frattesi gli passa a pochi centimetri e si insacca nell’angolino dopo pochi minuti di Udinese-Inter. Insomma una mazzata da cui non si riprenderà più. Se ci mettiamo pure il rimpallo fortuito che ha fatto sbloccare Martinez proprio contro lui, a sto giro è stato proprio sfortunato. Calimero!

: la sua partita si riassume in quello sguardo perso mentre il diagonale di Frattesi gli passa a pochi centimetri e si insacca nell’angolino dopo pochi minuti di Udinese-Inter. Insomma una mazzata da cui non si riprenderà più. Se ci mettiamo pure il rimpallo fortuito che ha fatto sbloccare Martinez proprio contro lui, a sto giro è stato proprio sfortunato. Calimero! Politano e Frattesi TOP 7 : come canta Max Pezzali, “quelli del tranquillo siam qui noi”. Su di loro puoi sempre contare.

: come canta Max Pezzali, “quelli del tranquillo siam qui noi”. Su di loro puoi sempre contare. Piccoli TOP 7: in una partita da mille e una notte segna il gol della vittoria un attimo dopo il pareggio del Parma, insomma se non è lui il “man of the match” chi può esserlo?

Top flop Allenatori:

FLOP NESTA – un calendario poco favorevole con Inter e Napoli quasi una dietro l’altra ma il Monza post Palladino fatica parecchio e la panchina dell’ex campione del mondo scricchiola come non mai. Urge un’inversione di tendenza, e anche alla svelta.

– un calendario poco favorevole con Inter e Napoli quasi una dietro l’altra ma il Monza post Palladino fatica parecchio e la panchina dell’ex campione del mondo scricchiola come non mai. Urge un’inversione di tendenza, e anche alla svelta. TOP CONTE – va in testa ed è difficile pensarlo dopo le sberle che aveva preso pronti-via contro il Verona. Ha già messo le cose a posto dopo poche giornate. Il suo Napoli è forte e consapevole. E lui ha cominciato con la tiritera del “i favoriti sono altri, questa è una squadra che arriva da un decimo posto”. L’abbiamo già sentita la solfa Antonio e sappiamo pure come è andata…

Supertop sesta giornata: bentornati Vlahovic e Lautaro Martinez

El Toro si è fatto attendere e non poco. Sei giornate sono tante e ci è voluto un rimpallo favorevole a primo tempo quasi scaduto per sbloccarsi. Ma si sa come sono queste cose, segnare è un po’ come andare in bici, non ci si dimentica mai come si fa. Ed infatti Lautaro concede il bis. Ora che il primo gol non è più una fissazione l’Inter ha ritrovato il suo Toro, la Corrida può avere inizio perchè in fin dei conti è l’unica corrida che ci piace, quella dei gol, oltre a quella del grande Corrado Mantoni.

Parlate, parlate. Il gesto di rivalsa ha un po’ fatto arricciare il naso a qualcuno (nessun nome solo cognome: Di Canio). Ma in fin dei conti Vlahovic è fatto così. Sente la pressione del mondo addosso, è un suo limite, può diventare, a volte lo è, la sua forza. Lui a differenza del Toro aveva già timbrato il cartellino ma quella sostituzione col Napoli a fine primo tempo proprio non l’aveva digerita insieme alla pioggia di critiche. E insomma, come dice lui, basta parlare lì, alla Juve, bisogna segnare!

Superflop sesta giornata: Bisseck e De Winter “distratti”

Nel sabato degli anticipi a poche ore di distanza commettono due ingenuità pesanti. Nel caso del genoano la manina che accarezza la palla segnando lo spartiacque di Genoa-Juve a favore dei bianconeri. Nel caso del nerazzurro una difesa “ignorante” nel vero senso della parola in occasione del gol di Kabasele dell’1-1 e meno male che ci ha pensato Lautaro. Entrambi “rimandati” ad ottobre.