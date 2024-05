Torino, al via il Giro d'Italia

Alla Reggia di Venaria la festa prima della partenza

È partito dalla monumentale Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino, l’edizione 107 del Giro d’Italia. La prima tappa, di 140 km, si concluderà a Torino, in corso Moncalieri, vicino al santuario della Gran Madre. Ventidue le squadre in gara, 162 corridori, grande favorito lo sloveno Tadej Pogacar. Alla partenza migliaia di persone in una giornata di sole. Erano presenti il ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, l’assessore regionale allo sport, Fabrizio Ricca, il presidente di Rcs, Urbano Cairo. (immagini di Di Marco)