Torino ancora ko, scoppia la contestazione

È stato un altro derby da incubo per il Torino. In vantaggio per quasi tutta la partita i granata sono crollati nel finale, subendo le reti di McKennie e Bonucci che hanno condannato la squadra di Giampaolo ad allungare l’astinenza di vittoria nella stracittadina in trasferta, dove il Toro non vince dal 1995, e hanno acuito la gravità della posizione di classifica che vede Belotti e compagni al terzultimo posto con sei sconfitte in dieci partite e 24 reti subite.

Uno scenario che ha fatto scoppiare la rabbia dei tifosi, che nella notte hanno esposto uno striscione molto esplicito ai cancelli dello stadio Filadelfia, centro di allenamento della squadra.

“Ci avete rotto…” il messaggio, firmato ‘Curva Maratona”. Momento difficilissimo quindi per il Toro, che nelle quattro partite prima della sosta natalizia dovrà affrontare, oltre a Udinese e Bologna, anche Roma e Napoli, entrambe in trasferta.

OMNISPORT | 06-12-2020 10:50