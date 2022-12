Torino, assalto a Nzola. L'alternativa è Cheddira

28-12-2022 12:32

Il primo obiettivo del Torino in vista del calciomercato invernale ormai alle porte è rinforzare assolutamente il reparto d’attacco. In cima ai desideri continua ad esserci M’Bala Nzola dello Spezia il cui contratto, è poi emerso da una clausola di rinnovo automatico, scadrà nel 2024 e non il 30 giugno 2023.

Il ds granata Davide Vagnati allora, secondo Tuttosport, proverà a fare un nuovo tentativo con un’offerta tra i 4 e i 5 milioni. L’alternativa è Walid Cheddira del Bari. Nel frattempo, in uscita, il paraguayano ex Betis Siviglia Antonio Sanabria piace all’Hellas Verona, altro club che deve risolvere parecchi problemi in fase offensiva.