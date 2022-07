Torino avanti tutta per Perr Schuurs

27-07-2022 11:19

Il Torino è al lavoro per sostituire Bremer: gli occhi del club granata sono puntati su Perr Schuurs, difensore dell’Ajax e della Nazionale olandese, seguito da vicino anche da due altri club di Serie A, il Bologna e la Fiorentina.

Proprio per anticipare le rivali, gli uomini mercato della società granata avrebbero in programma un blitz da effettuare nelle prossime ore ad Amsterdam: il Toro vuole convincere il giocatore ad accettare l’offerta, per fare poi pressione sui Lancieri. Classe 1999, Schuurs conta 11 presenze con la Nazionale oranje.

