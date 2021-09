Josip Brekalo e il retroscena dell'ultimo giorno di mercato

Giornata importante a Torino dove Josip Brekalo, acquistato dalla formazione granata nelle ultime fasi della sessione estiva di calciomercato, è stato ufficialmente presentato alla stampa.

L’attaccante croato proveniente dal Wolfsburg e protagonista anche a Euro 2020 è diventato un giocatore del Torino nelle ultime ore, anzi negli ultimi minuti, della sessione estiva di mercato…:

“E’ stata una giornata molto particolare. Non avevo paura che la trattativa saltasse, ma un po’ di ansia di non fare in tempo a firmare sì. Ci tenevo a venire qua al Toro. Sono felice di essere qui, sono arrivato solo da due settimane ma mi trovo molto bene. Spero di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi” ha esordito il croato.

“Spero che si notino le mie qualità offensive ma anche difensive perché mi piace aiutare la squadra, ma quello che voglio fare è creare chances, fare assist e segnare gol affinché la stagione sia positiva per tutti noi”.

Brekalo si è quindi detto estremamente felice di esser approdato in un campionato noto e competitivo come la Serie A.

“È un piacere giocare in questo campionato, ho sempre avuto grande rispetto per la Serie A, è un grande campionato con tante ottime squadre. Questo progetto del Torino è positivo e speciale, credo sia un ottimo passo per la mia carriera. Credo che il tecnico sappia esattamente cosa chiedermi. Per me è già chiaro cosa devo fare sul campo“.

E, a proposito di campo, è stato lo stesso calciatore balcanico a chiarire quale sia la sua posizione preferita.

“Posso giocare trequartista dietro la punta, sia a destra che a sinistra, è il ruolo in cui ho sempre giocato. Questo è quello che mi chiede Juric, che adotta un modulo ottimo per me. Ovvio che devo capire bene tutto della sua filosofia, ma credo di poter aiutare la squadra in questo sistema”.

In squadra e in un ruolo simile c’è anche un connazionale…: “Con Marko Pjaca ho giocato insieme nella Dinamo Zagabria – ha dichiarato Brekalo – Possiamo coesistere in campo, abbiamo un ottimo rapporto. Mi aiuterà ad ambientarmi più velocemente. Sto cercando di imparare il più in fretta possibile l’italiano”.

OMNISPORT | 14-09-2021 16:03