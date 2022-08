31-08-2022 11:16

Il duo Urbano Cairo-Davide Vagnati a caccia di un centrocampista di spessore. Il Torino prepara il rush finale nelle ultime ore di calciomercato per pescare ancora un jolly in mediana da offrire a Ivan Juric e i futuri nomi che potrebbero vestire granata sono due vecchie conoscenze del tecnico serbo.

Il Toro ha aperto un doppio dialogo con il Verona per due perni del centrocampo scaligero: Adrien Tameze e Ivan Ilic sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dei granata. Il primo, classe 1994, gioca in Italia dal 2020, quando l’Atalanta lo prelevò in prestito dal Nizza a gennaio. Dopo l’approdo ufficiale al Verona, dove ha disputato due annate da assoluto protagonista per un totale di 75 presenze e 5 gol tra campionato e coppa Italia. Ilic è invece un obiettivo da tempo del Toro, che adesso vuole riprovare l’affondo: classe 2001 ma già con una discreta esperienza in Serie A, dove è approdato nel 2020 (con la maglia del Verona). 65 presenze e 3 gol per lui con gli scaligeri, che potrebbero incassare un buon tesoretto dalla cessione di uno dei due pilastri.

