Torino, Cairo: "Ci piacerebbe fare qualcosa in più"

12-01-2023 21:17

Il Torino ha battuto a sorpresa il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e ora ai quarti se la vedrà con la Fiorentina. Un successo prestigioso, su cui è tornato Urbano Cairo. Il presidente granata ne ha parlato così a Radio24: “È stata una grande gioia, ieri siamo stati troppo contenti tutti. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio e ho fatto i complimenti a tutti. In dieci ci siamo un po’ abbassati, ma non rinunciando a giocare. Abbiamo avuto varie occasioni e abbiamo strameritato. Siamo felici”.

“Da quando ci sono io sono arrivati tanti noni e decimi posti: non male – ha dunque aggiunto Cairo -. Adesso siamo nelle condizioni in cui ci piacerebbe fare qualcosa in più, abbiamo un mister bravo che riesce a ricavare il massimo da tutti e dai giovani. Su Bayeye ieri si sono visti i risultati del lavoro questi mesi: lui che ha fatto l’assist per il gol di Adopo, altro giovane che è con noi da anni e che proprio a San Siro vinse la Coppa Italia con la Primavera”.