Torino, Cairo: "Dispiace per l'addio di Belotti"

12-07-2022 19:58

È un’estate di rivoluzione per il Torino, specie in attacco dato l’addio dopo sette stagioni di Andrea Belotti. Una partenza che non ci voleva per il presidente Urbano Cairo: “Dispiace al di là del fatto che sia andato via a zero – ha detto a margine della presentazione dei palinsesti di La7 -. È stato capitano per sette anni”.

Il numero uno dei granata ha poi svelato una cosa sulla trattativa di cinque anni fa per il passaggio del Gallo al Milan: “Nel 2017, quando ci chiesero Belotti, dissero ‘ti possiamo dare un prestito con eventuale obbligo di riscatto a determinate condizioni’ e allora non lo vendetti. Non rifiutai le cifre che si leggono”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE