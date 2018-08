Torino, Cairo: "Mai investito così tanto"

Il Torino è stato sicuramente il protagonista degli ultimi giorni di mercato.

Con gli arrivi di Roberto Soriano dal Villarreal e di Simone Zaza dal Valencia, il club granata può essere considerato uno tra i favoriti per un posto in Europa League.

Urbano Cairo, intervistato da Radio Sportiva, si è detto entusiasta della campagna acquisti: “Non abbiamo mai investito così tanto in un mercato, ci tenevo a far bene. Siamo partiti puntellando la difesa con Izzo e Bremer e il centrocampo con Meite. Nell’ultima settimana sono arrivati Aina, Djidji, Soriano e Zaza che hanno dato un finale spettacolare. Zaza soffiato alla Samp? Noi lo seguivamo da un mese, era un nostro obiettivo su cui lavoravamo in silenzio”.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 17:15