Torino, Cairo pensa già al dopo Longo

Come gli altri club del massimo campionato, il Torino è in attesa di sapere se la stagione 2019-2020 si concluderà o se l’annata sarà congelata con l’attuale classifica. I granata, che prima dello stop forzato erano precipitati ai margini della zona retrocessione, pensano comunque già alla prossima stagione che potrebbe non vedere in panchina Moreno Longo, subentrato a Walter Mazzarri.

Il successore dell’ex tecnico della Primavera granata potrebbe essere Leonardo Semplici, reduce dall’esonero subito dalla Spal.

Dopo le indiscrezioni sui contatti tra il presidente Cairo e Davide Vagnati, fresco di divorzio proprio dalla Spal e possibile futuro direttore sportivo del Toro, ecco che con Semplici si riformerebbe la coppia che ha fatto la storia a Ferrara. Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'Tuttomercatoweb.com', tra il Torino e Semplici ci sarebbero già stati dei contatti.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 20:21