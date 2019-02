Torino con vista Europa, l'Atalanta s'inchina

Quinto risultato utile consecutivo, tutti senza subire gol, e terza vittoria di fila in casa. Il Torino sta vivendo il miglior momento della propria stagione e a farne le spese è l’Atalanta. Il secondo anticipo della 25a giornata vede infatti il decollo della squadra di Mazzarri verso la zona Europa League: il 2-0 vale ai granata l’aggancio in classifica a quota 38 punti proprio ai neroblu di Gasperini, ridimensionati dopo la seconda sconfitta di fila in uno scontro diretto, dato che sabato scorso l’Atalanta era stata battuta in casa dal Milan.

Risultato severo per la Dea, almeno in base all’andamento della partita, che nel primo tempo si era sviluppata su binari di equilibrio, ma con una leggera superiorità degli ospiti almeno in quanto a occasioni prodotte. Toro pericoloso in avvio con Iago Falque, tornato titolare al fianco di Belotti, ma poi Ilicic e Mancini avevano spaventato Sirigu.

I granata aprono e chiudono il discorso a cavallo dei due tempi: al 43’ un rinvio sbagliato di Masiello innesca un flipper che coinvolge Iago e risolto da Izzo, ancora decisivo come contro l'Inter, mentre al primo della ripresa lo spagnolo si mette in proprio insaccando di sinistro dopo un’azione di Meité. L’uno-due stende l’Atalanta, che rischia il tracollo, ma viene graziata dagli errori di mira di Iago e De Silvestri.



23-02-2019