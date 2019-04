Torino diventa la capitale mondiale del tennis

Giorno storico per il tennis italiano. L’Atp ha infatti assegnato a Torino l’organizzazione delle Finals dal 2021 al 2025. L’evento si disputerà in Italia per la prima volta, al Pala Alpitour, impianto costruito per le Olimpiadi del 2006 e dotato di 14.700 spettatori di capienza.

Decisiva per il voto dei sette membri del board che ha effettuato la scelta, oltre al mancato accordo economico con Londra, la volontà dei giocatori di restare in Europa per l’evento conclusivo della stagione, evitando voli a Singapore e Tokyo, le altre candidate.

Raggiante il presidente della Fit Angelo Binaghi: “Per questa straordinaria vittoria devo ringraziare prima di tutto il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, il Governo italiano, senza il cui decisivo supporto non sarebbe stato possibile neppure pensare di candidarci. L’intervento pubblico in favore delle Finals rappresenta il primo frutto del nuovo assetto dello sport italiano e della spinta propulsiva derivante dalla nascita della Sport e Salute SpA. Grande merito va attribuito anche alla sindaca Chiara Appendino, la cui appassionata tenacia è stata fondamentale nel mantenere alto lo spirito `combattivo´ del gruppo e servirà in futuro per aggregare attorno al progetto le energie del territorio. È stata lei a farci ripartire con rinnovata caparbietà quando sembrava che non ci fosse più niente da fare”.

SPORTAL.IT | 24-04-2019 11:52