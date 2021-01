Torino: due centrocampisti dicono no a Cairo

La dirigenza granata sta cercando in tutti i modi di regalare a Davide Nicola un centrocampista in grado di completare il reparto. Molte discussioni, ma per ora pochi fatti. La trattativa Lerager, vecchio pallino del neo mister granata è per ora in stand-by e chissà che dopo il duplice no ricevuto in giornata dalla dirigenza, non riprenda quota.

Negli scorsi giorni infatti il Torino ha provato a sondare il terreno con due squadre di serie A per cercare di offrire una maglia da titolari a due esuberi. Si tratta di Vecino dell’Inter e Diawara della Roma.

Secondo quanto riportato dalle pagine di Tuttosport, il primo ha subito detto di no alla proposta granata, bloccando qualsiasi tipo di trattativa sul nascere, come del resto ha fatto il secondo che, nonostante non giochi mai con i giallorossi di Fonseca, ha preferito rifiutare la destinazione e restare nella capitale.

OMNISPORT | 26-01-2021 15:03