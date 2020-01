Torino, due nomi per la corsia mancina

La fragilità di Ansaldi costringe il Torino ad intervnenire sul mercato: l'ex Inter, che ha riportato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro, era reduce da una sofferenza muscolare di lieve entità alla coscia.

La società granata sta valutando due profili per la corsia mancina: Wague del Barcellona e Advincula del Rayo Vallecano.

Il primo è da tempo nel mirino del club di Cairo ma sulle sue tracce ci sono diversi club e per non farsi cogliere impreparato il Torino ha sondato anche il peruviano, che potrebbe approdare in Italia per una cifra vicina ai tre milioni di euro.

