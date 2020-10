Torino, due nuovi acquisti sono già fermi

Mentre lo spettro di un altro rinvio causato dai contagi da Coronavirus nella squadra avversaria, dopo quello della partita contro il Genoa, aleggia sul Torino, in vista della possibile sfida di domenica contro la Lazio in casa granata è emergenza a centrocampo.

Due dei nuovi acquisti della rosa di Marco Giampaolo rischiano infatti di saltare la sfida contro i biancocelesti, dove i granata cercheranno la prima vittoria in campionato dopo tre sconfitte e un pareggio.

Durante l’allenamento di giovedì, infatti, si sono fermati Karol Linetty e Amer Gojak, bloccati rispettivamente da una contusione al piede destro e da un lieve affaticamento al flessore della coscia sinistra.

Le condizioni dei due giocatori verranno valutate nei prossimi giorni, ma si prospetta una vera e propria emergenza a centrocampo per l’ex allenatore del Milan, chiamato a non sbagliare per non iniziare a vedere scricchiolare la propria panchina.

OMNISPORT | 29-10-2020 18:02