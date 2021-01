Torino-Fiorentina, le parole di Rocco Commisso

A margine del match della Primavera tra Fiorentina ed Inter, il Presidente Viola Rocco Commisso ha parlato in merito al pareggio per 1-1 tra la sua Fiorentina e il Torino di Davide Nicola, partita giocata venerdì sera in casa dei granata. Commisso si è comunque detto soddisfatto del risultato, oltre a non far mancare un pensiero sulla formazione primavera.

Queste le sue parole:

“Primavera? È da mesi che non li vedo qua in casa, da prima che tornassi in America, adesso sono vicino a loro e vediamo se si può fare meglio in questa partita. Match contro il Torino? Sono stati fenomenali, ho parlato con loro tutta la settimana, li ho visti scherzare e c’era molta tranquillità nello spogliatoio e in campo. Non ho fatto i passaggi con Vlahovic, se li facevo forse vincevano, ma hanno fatto benissimo e ci siamo tolti la paura”.

OMNISPORT | 31-01-2021 12:43