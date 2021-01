Torino: Franco Vazquez è un'occasione, ma bisogna accelerare

Il Torino continua a presentare enormi problemi di classifica, e il mese di gennaio dovrà presentare qualche novità in rosa. Secondo ‘Tuttosport’, una di queste potrebbe riportare in Serie A una vecchia conoscenza del nostro campionato.

Si tratta di Franco Vazquez, italo-argentino (la mamma è di Padova) che il Palermo portò in Europa nel 2012, ma che dal 2016 fa parte della rosa del Siviglia. Il ‘Mudo’ è però in scadenza di contratto e ha tutto l’interesse a lasciare in anticipo gli andalusi. Di questo sono pronti ad approfittare i granata, intenzionati ad accelerare già a gennaio sul suo profilo con la garanzia di un posto in campo pressoché assicurato in Serie A.

L’unico vero problema è rappresentato dalle altre pretendenti a Vazquez, in particolare dalla Turchia: Fenerbahce e Trabzonspor sono attentissime alla situazione del talentuoso trequartista, motivo per cui il Torino ha tutte le intenzioni di accelerare le operazioni.

OMNISPORT | 10-01-2021 10:55