Torino, Giampaolo insidiato da Donadoni e Nicola

Dopo un inizio di campionato che racconta di zero punti totalizzati in tre giornate, visto che la partita contro il Genoa è stata rinviata, il Torino si trova fanalino di coda in classifica e, gioco forza, la panchina di Marco Giampaolo comincia anche ad essere scottante.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, nonostante per il momento Urbano Cairo abbia confermato Marco Giampaolo, urgono dei risultati positivi. E per questo la dirigenza granata ha fissato un limite temporale per la fiducia: che spesso è a prescindere ma sempre è a scadenza. Oltre, in assenza di una netta inversione di marcia, non si potrà più aspettare.

Ultima fermata di questo ciclo sarà l’8 novembre, data di Torino-Crotone: dopo ci sarà la pausa azzurra per valutare la situazione e, nel malaugurato caso, cambiare guida tecnica.

Ma in caso di esonero, chi prenderebbe il posto di Giampaolo? Il primo nome sulla lista del Toro sembra quello di Roberto Donadoni, a seguire viene il nome di Davide Nicola. PIù distaccata la variabile rappresentata da Moreno Londo.

OMNISPORT | 23-10-2020 11:37