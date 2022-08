19-08-2022 16:00

Tolto un obiettivo di mercato se ne fa un altro, o magari se ne fanno tre. Il Torino riorganizza la propria tabella di marcia che porta a un nuovo difensore da servire a Ivan Juric e dopo l’arrivo di Schuurs il profilo adatto sembrava quello del calciatore del Djurgardens Isak Hien, che però sembra destinato ad accasarsi al Verona. I granata e il Direttore Sportivo Vagnati virano quindi su tre nuovi profili.

Il primo è quello di Andrea Cistana, classe 1997 del Brescia che in realtà nuovo obiettivo non è, visto che il Toro ha già fatto le proprie valutazioni negli scorsi giorni. La pista si era raffreddata e potrebbe decollare nuovamente per un ragazzo che ha già tanta esperienza tra Serie A e B. Altro calciatore proveniente dalla massima serie è Dimitrios Nikolaou, centrale greco in forza allo Spezia (36 presenze in Serie A la passata stagione) e possibile partente, mentre chiude il terzetto Becir Omeragic, calciatore svizzero di origini bosniache in forza allo Zurigo. Tre nomi che stuzzicano i granata, che potranno contare su tre alternative su cui affondare i propri colpi.

