Torino, i 24 convocati di Juric per la sfida di Coppa Italia al Milan

11-01-2023 15:57

Ivan Juric ha diramato la convocazione dei 24 calciatori del Torino in vista della partita di Coppa Italia in programma stasera – mercoledì 11 gennaio 2023 – contro il Milan con calcio d’inizio alle 21, allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Si contano, in tutto, quattro assenti, vale a dire Valentino Lazaro, Ola Aina, Emirhan İlkhan e Pietro Pellegri.

PORTIERI: Milinkovic-Savic, Berisha, Gemello. DIFENSORI: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Dembele. CENTRCAMPISTI: Lukic, Adopo, Garbett, Karamoh, Linetty, Ricci, Gineitis. ATTACCANTI: Vlasic, Seck, Radonjic, Miranchuk, Sanabria.